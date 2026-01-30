鹿児島市の山形屋の朝日通り立体駐車場が31日で営業を終了し、46年間の歴史に幕を下ろします。30日、最後の駐車に訪れた人たちからは惜しむ声とともに感謝の思いが聞かれました。



いつも通り、車はグルグルと回っていました。1979年から営業している山形屋の朝日通り立体駐車場。老朽化に加え、維持に必要な部品が入手困難になりつつあることなどから、事業再生計画の一環で31日、営業を終了します。





近年は車高や車幅が大きな車種が増え、停めることができない車も多くなっていたということです。(利用客)「ここの駐車場に入るような車を買ったんです。だから寂しいです。外国からのお客様を連れてきたときにびっくりされていました。グルグル回る駐車場に」好奇心をくすぐる、観覧車のように回る駐車場。番号札で誘導してくれる従業員。精算所のいすで飲んだジュース。出庫する時に使うターンテーブル。この駐車場に思い入れが強い人も多いようです。(利用客)「（Qターンテーブルとか…）あーそうそうそう、最初珍しかったですからね。子どもたちが小さい頃、本当にここはよく使っていたのでそういう意味では46年ですかね。なんか懐かしい思いもありますね。寂しいですね」「ご飯を食べによく来ていました。ここにお勤めされている方々、いい方ばかりで色々お世話になりました」「ここの従業員の方たちとも顔見知りになったりして。だから寂しいですね、ここはあってほしかった。山形屋が立ち直ってくれないといけないから。我慢します」46年間働き続けた朝日通り立体駐車場。31日、その役目を終えます。2月1日からはセンテラスパーキングで5000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料になるサービスを始めるということです。