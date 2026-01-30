テレビ東京系「あちこちオードリー」が２８日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は「芸能人の反省ノートを見てみよう！」。ヒコロヒーは「最近何もかもが面倒くさい」と反省した。

つづけて「お笑いとは？みたいな話になったりするんですけど。楽しく飲んでて、楽しくしゃべってくれる分にはいいんですけど。一回、本気の感じで『あいつは面白くない』とか『あいつは面白いけど』みたいな。飲みの場で。言ってる方に遭遇したことがあって。面倒くさいなぁと思って」と苦笑した。

ヒコロヒーは「何なんやろ？『これがお笑いだ』『これがお笑いじゃない！』とか言ってる方がつまんなくない？って、なっちゃうんですよ。そのとき『この話早く終われ』って聞いてる振りしながら飲むんですけど」と述懐。

「なかなか終わらないんで『ちょっと、もう、やめませんか？おもろい、おもろないって、二元論でしか言われへんの、ちょっと良くないんじゃないですか？』とか言ったら、もう、めちゃくちゃ怒られて…。めんどくさいなぁって。なんでやねん…って思いながら」と話した。

話の相手は同業者か？と聞かれたヒコロヒーは「まあ、芸人…、ではないですね」と振り返っていた。