±§Ìî¤µ¤ó¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡¡ÖÁ´°÷¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤ò¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce¡¡Brave¡×¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤¬30Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥³¡¼¥»¡¼¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¸ø±é¸å¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¡ÖÁ´¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤µ¤ó¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¥ë»á¤È¡¢Æ±»á¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¶¦±é¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥Õ¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£