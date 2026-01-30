「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３０日、下関）

タレントの熊田曜子（４３）が来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。

ＭＣに呼び込まれてステージに姿を見せると、詰めかけた観客からは大歓声。「６年ぶりに来ました。遊具のあたりが完成していますね。家族連れでも訪れやすいです」とボートレース下関の印象を口にした。

グラビア界のレジェンドとして君臨する熊田は「１９歳から（グラビアアイドルとして）活動して、今は４３歳です。レジェンドというか、しがみついていますよ」と笑う。現在はポールダンスでも有名で「３０代で出産して１５キロほど（体重が増加）。以前の体形に戻りたいと思って始めました」と明かす。２０２４年１２月の世界大会では２位に。「でも、ボートレーサーの方々はすごいですよ。（ポールダンスは）年代などで細かく（階級が）分かれていますが、ボートレースは１０〜７０代、男女も区別なく同じ土俵で戦っていますから。尊敬します」と世界的ポールダンサーになっても、ボートレーサーに敬意を表していた。

熊田は昨年１１月の７９作目のＤＶＤ「恋人気分で」をリリース。「１作目はＶＨＳでした。今の人たちは分かるかな。テープをデッキで再生して、巻き戻したり」とデビュー作との違いを語る。「ただ、露出度だけはデビューから変えていないんです。一度、少なくすると、より少なくしないといけないので。だから、露出度を変えずに、いい雰囲気で魅せるために、とにかく明るい安村さんを意識しています。履いているのに履いていない感じを、いろんな角度で撮影してもらっています」と、撮られ方を工夫しているようだ。

美容についてもトークが弾む。子どもたちを怒らないことも大事なようで「怒ると（体が）酸化するんです。老ける要因なんですよ。極力、怒らないようにしています」と言うと、観客は納得の表情に。「でも（子どもを）怒る時は目線を合わせて声を荒げずに注意します」と対策も伝授していた。