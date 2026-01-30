“無風”の選考結果だった。注目の横浜と沖縄尚学は、ともに選出された。関東の５校目は横浜と浦和学院の一騎打ちになり、選考委員は「走攻守に横浜」と意見で一致。東京大会準Ｖ・関東第一との比較でも、織田、小林らの投手力、守備、走塁も高レベルという声が多数を占めた。打撃力も「関東大会の２試合を通じて、タイプが違う、完投能力がある好投手との対戦で打線の力は引けを取らない」という評価を受けた。

沖縄尚学は末吉、新垣らの投手力が、九州大会準々決勝で敗退した他の３校より高く評価された。

東北３校目の東北は、攻守にバランスが取れた点で聖光学院を上回った。

東海は、２２年と同じ大垣日大か聖隷クリストファーの構図に。２２年は、地区大会準Ｖの聖隷クリストファーが落選し、同４強の大垣日大が選出されて物議をかもしたが、今回も大垣日大に吉報が届いた。試合結果と内容に加え、複数投手を擁し、攻撃力もあると評価され、全会一致で決まった

２１世紀枠は、９校で多くの選考委員から評価が高かった長崎西が、まず選出された。スーパーサイエンスハイスクール指定校らしく、選手たちが個別のテーマに取り組み、実際の練習や試合に生かしている。マネジャーも自作アプリを使って練習の成果や相手の分析に努めるなど、チーム一体となった科学的な取り組みが評価された。

次いで評価が高かった高知農が選出された。野球部は１９９９年に５２年ぶりに復活後、連合チームでの大会出場など部員不足に悩んできた。日本高野連の宝会長は「困難を克服してはい上がってきた。人数的に厳しい学校でも、頑張ればこうやって立ち上がって甲子園に出場するまでになれる。典型的な一つの困難克服を達成した」と説明した。

昨秋の公式戦は２勝１敗。公式戦３試合での２１世紀枠選出は、１４年海南（和歌山）と１８年膳所（滋賀）、２２年只見（福島）の４試合より少なく、公式戦２勝は海南と並んで最少だ。

また、２１世紀枠候補の郡山（奈良）が選出されず、近畿の公立校は９８回目で史上初の出場なしとなった。