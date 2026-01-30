３季ぶりの甲子園出場を決めた大阪桐蔭のエース・吉岡貴介投手が初の聖地切符を喜んだ。「大阪桐蔭に来て、甲子園というのは行きやすいところだと自分的には思ってたんですけど、改めて甲子園は簡単に行けるところではないんだなと思いました」と、ＭＡＸ１５３キロ右腕が率直な思いを語った。

昨夏は寮で同学年の投手が甲子園で活躍する姿を見て歯ぎしりをかんだ。「自分もやってやるぞと思っていました。悔しかったです。まずはチームが勝つことが優先で、自分の結果をその後に求めれられたら。もちろん１５６キロは出したい」と、昨夏に健大高崎・石垣元気（現ロッテ）がマークした甲子園史上最速の１５５キロ超えに意気込みを示した。「（意識するのは）織田君です。自分と同じ速球派で、チームを勝利に導ける投手だと思ってるので」と、横浜のＭＡＸ１５４キロ右腕の織田翔希投手をライバル視した。

秋はインステップしていたフォームをアウトステップに改造。一冬越えて体重は５キロ増えて７０キロ（身長１７４センチ）になった。「（増えた分が）球速には直結するとは思っていなくて、それをどうピッチングにつなげていくか、変わった筋肉のバランスでどうやっていくか」と、夢舞台までにしっかり仕上げて、世代ＮＯ１投手を目指す。