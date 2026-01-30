¡Úµð¿Í¡Û¿ÈÄ¹£²mÄ¶¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¿·½õ¤Ã¿Í£³Åê¼ê¤¬²ñ¸«
¡¡µð¿Í¤Ï£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤é¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¥¹¥«¥¦¥È¡¦¹ñºÝÃ´Åö¤Ï£³Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¸«¶Ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ê¿ÈÄ¹¡Ë£²¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢ÎÏ¤Ç¤â²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£¥Ï¥ï¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÏÅêµå½Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¿Áª¼ê¤Ïµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íËÜÅö¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡Ù¤«¤é¡Ø¥Á¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡££±£µÇ¯¤Î£Õ¡½£±£¸£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¿¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¨¤ÐÃ¯¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹ÌÀ¤ë¤¤°ìÌÌ¤â¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç£µ¾¡¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¬£±ÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤ª¼÷»Ê¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ëÆüËÜ¿©ÄÌ¡£¡ÖÀçÂæ¤â¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦¤è¤êÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ë³¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£