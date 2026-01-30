“インターネット投票”なぜ実現しない？ 「どこからでも投票できる」一方でセキュリティーの課題も… 選挙のあれこれを調査【衆議院選挙2026】
日本ではまだ、インターネット投票は行われていません。
【写真を見る】“インターネット投票”なぜ実現しない？ 「どこからでも投票できる」一方でセキュリティーの課題も… 選挙のあれこれを調査【衆議院選挙2026】
インターネット投票について、選挙制度実務研究会・小島勇人代表理事に聞きました。
【インターネット投票のメリット】
・利便性がよくなる
・無効票がなくなる
・人的な集計ミスが減る
場所や人も減らせるので、選挙のコストも削減されます。
実現できない理由とは？
では、なぜ実現できないのか。
【実現できない理由】
①本人確認はどうするのか
②自由な意思で投票できるか
③セキュリティーの課題
「本人確認」の解決策
これらの課題、どうやって解消していくのか。
【実現に向けての課題】
①本人確認はどうするのか
⇒マイナンバーカードの普及
マイナンバーカードとセットで指紋認証や顔認証を付ければ、本人確認はスムーズになるだろうということです。
「投票の有効性」の解決策
【実現に向けての課題】
②自由な意思で投票できるか
⇒期間内は何度でも投票でき最後が有効（エストニア）
実際に国政選挙でインターネット投票を導入しているエストニアでは、こちらの方法をとっているそうです。
「セキュリティーの課題」に解決策は？
【実現に向けての課題】
③セキュリティーの課題
⇒難しい
こちらは色々な問題をクリアしなければならず、有権者の管理を全てうまくやるには、このセキュリティーの課題をクリアしなければいけないということです。
ネット投票は実現するんでしょうか？