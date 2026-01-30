宮世琉弥、天海祐希から“覇気”感じる 「どうやったら出せますか？」と直撃
俳優の天海祐希、宮世琉弥が30日、都内で行われたアニメーション映画『クスノキの番人』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】豪華…！誇らしげな顔を浮かべる高橋文哉＆齋藤飛鳥＆宮世琉弥ら
作品にかけ、天海から託されたいものを語ることに。宮世はフリップに「覇気」と記し、天海は苦笑い。その理由について、宮世は「完成披露の時に初めてお会いさせていただいた。もともと天海さんのインタビューを読んで自分が演じる時に生かしていたので、お会いしたかった先輩だったんです。実際に会った時の覇気が！」と話したところで、天海は「圧じゃなくて？」と確認。会場が笑いに包まれる中、宮世は「圧じゃないです」と笑顔。続けて宮世は「覇気が周りにあるんですよ。それにびっくりしちゃって。どうやったら出せますか？」と直撃し、天海は「出してないから！お役に立てず、すみません」と再び苦笑いを浮かべていた。
本作は、累計発行部数100万部を突破した東野圭吾氏の小説が原作。理不尽な解雇によって人生に行き詰まった青年・玲斗が、月郷神社にたたずむクスノキの番人となり、さまざまな事情を抱えた人々と出会うことで、自身の人生と向き合っていく物語となっている。
イベントには、高橋文哉、齋藤飛鳥、伊藤智彦監督も参加した。
