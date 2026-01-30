こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 3568」。

ケンタウルス座の方向、約5700万光年先にあります。

地球に対して横を向けた銀河の隣で、オーナメントのような4つの星が輝いている様子が印象的です。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した棒渦巻銀河「NGC 3568」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Sun）】

4つの輝きは、どれも天の川銀河にある星です。たまたまNGC 3568とほぼ同じ方向にあるのですが、完全に重なり合ってはおらず、まるでこの銀河をライトアップしているかのような絶妙な構造を作り出しています。

NGC 3568では、2014年11月に超新星「SN 2014dw」が検出されました。この超新星は質量が太陽の8倍以上ある大質量星が起こすタイプの「II型」超新星だったとみられています。

SN 2014dwを発見したのはニュージーランドのアマチュア天文家でした。プロの研究者が利用する自動観測システムが発達した現代でも、天文学の分野ではアマチュア天文家が活躍しており、超新星や彗星の発見や追跡観測などで貢献しています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「ACS（掃天観測用高性能カメラ）」と「WFC3（広視野カメラ3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）から2021年12月13日付で公開されました。

本記事は2021年12月14日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 ハッブル宇宙望遠鏡が最後のサービスミッション直後に観測した銀河「NGC 6217」 銀河団の中心へと落下していく棒渦巻銀河「NGC 4848」 ハッブル宇宙望遠鏡で観測ベールに覆われた星のゆりかご ハッブル宇宙望遠鏡で観測した「おおかみ座3」参考文献・出典ESA/Hubble - Hubble Gazes Sidelong at NGC 3568