“ボンドロ”シール帳の次は“お菓子帳”が人気？ページにぎっしりとお菓子が「1ページはチョコ系で」

映像に映るのは、かごを手に熱心に目の前のお菓子を選ぶ女の子です。

何を選んだのか聞いてみると、「1ページはチョコ系で買った」と話します。

今、若い世代を中心に大人気となっているシール帳に続き、新たな手帳がブームになりつつあります。

それが、中を開くとお菓子がびっしりと入った手帳です。

どのページもお菓子、お菓子、またお菓子です。

今、こうした「お菓子帳」が大人気になっているというのです。

このお菓子帳は一体どのように使うのか。

6歳の子供と一緒に楽しんでいるというお母さんは「公園でお友達と集まり、シール帳でシール交換していたが、シールがなかなか手に入らず、別の物で代用できればと思い、家にお菓子があって使ってみようかなと思いました」と話します。

実際のお菓子交換している様子をみせてもらいました。

母：

あ！じゃあこれほしいです！このウサギの。

子：

あー、うん…それムリです。

母：

え！？無理？じゃあペコちゃんもむずかしいな…

子：

じゃあこれは…。

母：

このマカロンのウサギ、交換してくれますか？

子：

あームリですね。

母：

無理！？

まさかの交換失敗！？

しかしお母さんは引き下がりません。

母：

じゃあこれもくっつけるんで！

子：

これとこれだったらいいですよ。

母：

じゃあそれとそれでお願いします。

子：

いいですよ。

どうやら娘さんなりのシールのレートがあるようで、お菓子2つとシール1枚で交換成立させていました。

娘とお菓子帳を楽しむ母：

レートとか考えずにぽんぽん交換できるかなと思ったら、意外とシールとなかなか交換してくれず、お菓子よりシールの方が価値が高いのかなって思ったり。

シールの場合、人気の品はレートが高く“交換してもらえない”など、子供同士でトラブルも起きるそうですが、お菓子であればそれも回避できるのではと感じているといいます。

シールなども扱っている東京・墨田区の駄菓子店「駄菓子とおかしのみせ エワタリ」には、30日、一生懸命お菓子を選ぶ親子の姿がありました。

お目当ては、お菓子帳作りの材料でした。

母（40代）：

今頑張って作っているね。（Q.作るの楽しい）楽しい！大きいお菓子より駄菓子の方が貼りやすいから買いに来た。

また、孫へのシール探しでこの店を訪れたという別の女性は「（孫が）シール帳に夢中になっていて、いろんなところから買い集めている。（お菓子帳を）孫がやっていたら、集めてあげるかもしれない」と話していました。

エワタリの江渡稔店長はSNSでお菓子帳が人気ということは知っていたものの、「お菓子交換とかするってこと？シールならわかるけどね。今後お客さんでやってるのを見てみたい」と話し、実物を見たことはまだないといいます。

シールに比べ、手軽で安く済むお菓子帳。

親子で楽しむ家庭はさらに増えそうです。