U17W杯の組み合わせが決定…日本代表はアメリカやフランスと並ぶ”死のグループ”
1月29日、トルコ・イスタンブールで6月27日より開催される「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが発表された。
U17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）はグループAに入り、絶対王者のアメリカ（同1位）、欧州の強豪イタリア（同3位）、そしてフランス（同4位）と同組になることが決まった。日本を除く3カ国すべてがFIBAボーイズランキングではトップ4入りしているという、極めて過酷な“死の組”で予選グループを戦うこととなる。
今回のワールドカップ出場権を巡っては、昨年9月にモンゴル・ウランバートルで開催された「FIBA U16アジアカップ2025」が予選を兼ねて行われた。日本は、主力の白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）が準決勝以降負傷離脱と苦しい状況になったものの、司令塔の越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）らも奮闘を見せ大会4位でU17W杯への出場を決めている。
世界1位のアメリカをはじめとする超強豪国を相手に、日本代表の次世代を担うスターたちがどのような挑戦を見せるのか、その戦いぶりに注目が集まる。
発表された組み合わせは以下の通り。
◆■FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026 組み合わせ
【グループA】
イタリア（同3位）
アメリカ（同1位）
フランス（同4位）
日本（同24位）
【グループB】
カメルーン（同27位）
カナダ（同10位）
リトアニア（同6位）
中国（同20位）
【グループC】
ニュージーランド（同12位）
スロベニア（同11位）
プエルトリコ（同21位）
トルコ（同7位／開催国）
【グループD】
ベネズエラ（同29位）
オーストラリア（同8位）
セルビア（同5位）
コートジボワール（同23位）
※ランキングは2025年12月13日時点のもの
