U17W杯の組み合わせが決定…日本代表はアメリカやフランスと並ぶ”死のグループ”

1月29日、トルコ・イスタンブールで6月27日より開催される「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが発表された。

U17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）はグループAに入り、絶対王者のアメリカ（同1位）、欧州の強豪イタリア（同3位）、そしてフランス（同4位）と同組になることが決まった。日本を除く3カ国すべてがFIBAボーイズランキングではトップ4入りしているという、極めて過酷な“死の組”で予選グループを戦うこととなる。

今回のワールドカップ出場権を巡っては、昨年9月にモンゴル・ウランバートルで開催された「FIBA U16アジアカップ2025」が予選を兼ねて行われた。日本は、主力の白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）が準決勝以降負傷離脱と苦しい状況になったものの、司令塔の越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）らも奮闘を見せ大会4位でU17W杯への出場を決めている。

世界1位のアメリカをはじめとする超強豪国を相手に、日本代表の次世代を担うスターたちがどのような挑戦を見せるのか、その戦いぶりに注目が集まる。

発表された組み合わせは以下の通り。

◆■FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026 組み合わせ

【グループA】



イタリア（同3位）



アメリカ（同1位）



フランス（同4位）



日本（同24位）

【グループB】



カメルーン（同27位）



カナダ（同10位）



リトアニア（同6位）



中国（同20位）

【グループC】



ニュージーランド（同12位）



スロベニア（同11位）



プエルトリコ（同21位）



トルコ（同7位／開催国）

【グループD】



ベネズエラ（同29位）



オーストラリア（同8位）



セルビア（同5位）



コートジボワール（同23位）

※ランキングは2025年12月13日時点のもの

