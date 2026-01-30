今季から楽天に加入した前田健太（37）が1月27日、自身のInstagramを更新し、新たにトイプードルを迎えたことを報告した。投稿では「我が家に新しい家族が増えました」とつづり、7月生まれのトイプードルで、女の子であることを紹介。愛らしい姿に早くも多くの反響が集まっている。

公開された写真と動画には、ソファの前で小さな体を揺らしながら歯磨きグッズをくわえるルビーの姿が収められている。ふわふわの毛並みとつぶらな瞳が印象的で、無邪気にじゃれつく様子からは家族に迎えられたばかりの安心感が伝わってくる。前田は「これからちょくちょくインスタにも登場すると思う」ともつづり、日常の一コマとして紹介していく様子だ。

【画像】歯磨きグッズをくわえるトイプードルのルビー（画像は前田健太公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めちゃくちゃ可愛いですね 小太郎くんはお兄さんになるのですね」「もふもふな幸せですね」「ちっちゃな相棒ですね！ 画伯！ 相棒の絵お待ちしてます」「うわ～ こりゃカワイイわ～！！ あまあまに甘やかしてしまうなぁ～」といった声が寄せられている。