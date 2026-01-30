元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士（34）が1月29日、Instagramを更新。山本由伸（27）とのツーショットを公開した。

【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット 「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」

「【山本由伸】先日、NIKE原宿店で開催された山本由伸選手のトークショーにて、MCを務めさせていただきました」と投稿されたのは、NIKEのロゴの前で撮影した杉谷と山本のツーショット。その他に、山本が観客にボールを投げるシーンなども投稿された。

【画像】杉谷拳士と山本由伸のツーショット（画像は杉谷拳士 Instagramより引用）

杉谷は「夢を持って挑戦し続けることは簡単ではない。それでも一歩ずつ前に進んでいけば、きっと未来は広がっていく。僕も前進します」とトークショーを振り返り、「山本投手の今後の活躍も、心の底から応援しています 素敵な時間をありがとうございました」と締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「いい仕事してますねー」「行きたかったなーーッ」「杉谷さんのテンポ良い質問や由伸君のウラ話も聞けて楽しかったです」「本当に雰囲気の良いトークショーでしたね！」といったコメントが寄せられた。