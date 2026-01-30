Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＆藤澤涼架、新曲「lulu.」の「弾いてみた動画」をYouTubeで公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのギター・若井滉斗とキーボード・藤澤涼架がミセスの新曲「lulu.」（TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ）をフルサイズでセッションした動画「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」が、YouTubeで公開された。

■「lulu.」をフルサイズでセッション

フェース3最初の楽曲で「輪廻転生」をテーマとして作られた「lulu.」は、バンドサウンドの他にもストリングスやブラス、クワイヤなどが幾重にも重ねられた壮大なサウンドで構成されているが、ふたりのむき出しの演奏を聴くことで、そのプレイがいかに繊細であるかを知ることができる。

なお、Mrs. GREEN APPLEは1月30日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演。「lulu.」を披露する。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「lulu.」

