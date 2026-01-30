●あす31日(土)の朝は厳しい底冷え。市街地も水道管の凍結のおそれ

●来週は気温変化が大きくなる予想。服装でうまく調節を行いながら、入念な体調管理を

●来週にかけて空模様は、晴れたり雨が降ったり周期変化へ



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

こちらは今月の平均気温の平年比を表したグラフです。

今月は、新年早々強い寒波がありました。

一方、中旬に入ると一気に気温が上昇。3月中旬から4月上旬並みの、季節大幅先取りの暖かさが続きました。

二十四節気の「大寒」を迎える頃には、再び強烈な寒波が襲来し、今月は気温のアップダウンが非常に激しくなりました。

この週末から2月に入りますが、来週にかけてまだ気温の変化が大きくなりそうです。





まずは目先、あす31日(土)は底冷えが一段と強くなります。徳佐では氷点下5度、山口市内でも氷点下3度まで冷え込む予想です。市街地でも、水道管の凍結対策をしっかり行ってください。

日中はあす31日(土)、あさって2月1日(日)ともに一桁台の寒さのところが多く、まだ空気の乾燥も続く予想です。

火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。





来週は二十四節気の「立春」に入りますが、このころには寒さも和らいで、3月中旬並みの暖かさとなりそうです。

ただ来週末になると再び気温がガクッと下がる兆しが見えてきています。

来週もまだ1月の慌ただしい気温変化の延長戦が続く見通しです。服装でうまく調節を行いながら、体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。





あす31日(土)の朝は底冷えが非常に強く、市街地でも水道管が凍結するおそれがあります。

凍結対策をしっかり行って、今夜はいつもより体を暖かくしてお休みください。

日中は日ざしが十分に届くものの、最高気温は一桁のところも多く、この時期らしい寒さが続く予想です。





あさって2月1日(日)は、日本海側や山間部を中心に雲が広がりますが、大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。最高気温は9度前後とまだ日中も寒さの対策が必要です。



来週は二十四節気の「立春」を迎える半ばにかけて、気温が上昇。寒さも和らぎ、季節先取りの暖かさとなりそうです。空模様は晴れたり雨が降ったり、周期的に変化する見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）