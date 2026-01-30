

○モロゾフ <2217> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.29％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は2月9日。



○綿半ＨＤ <3199> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.61％にあたる70万株(金額で9億8980万円)を上限に、2月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＡＧＳ <3648> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.30％にあたる5万株(金額で7070万円)を上限に、2月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は2月25日付で消却する。



○モリタＨＤ <6455> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.20％にあたる150万株の自社株を消却する。消却予定日は2月10日。



○セフテック <7464> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.23％にあたる2万2000株(金額で3630万円)を上限に、2月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○野村 <8604> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.2％にあたる1億株(金額で600億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月17日から9月30日まで。また、発行済み株式数の2.4％にあたる7500万株の自社株を消却する。消却予定日は3月2日。



株探ニュース

