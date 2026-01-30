大阪関西万博でも話題となった「空飛ぶクルマ」…実はそのうちの一機種の試験飛行が山口市で行われています。



30日、その「空飛ぶクルマ」、報道陣に公開されました。



（重冨孝典記者）

「空飛ぶクルマ、はじめてとなるメディア公開が山口県で行われています」



山口市のきらら博記念公園には、県や報道関係者などおよそ20人が集まりました。



公開されたのは、全長およそ12メートルの「空飛ぶクルマ」です。





これは、愛知県の企業＝「スカイドライブ」が開発しているもので、「都市内のパーソナルな移動」をコンセプトに時速およそ100キロでおよそ15キロの飛行が可能です。大阪・関西万博ではデモフライトに成功していて、すでにドバイのヘリコプターチャーター会社から20機の購入予約が入っているといます。山口きらら博記念公園は、広さや風向き、交通アクセスの良さなどから去年から試験飛行の場所として活用されています。30日は、風の影響で飛行は出来ませんでしたが…その機体が報道陣に公開されました。（ スカイドライブ 福原裕悟 執行役員）「3次元空間を使っていきたいところにいつでもいけるのを実現したい。そのために空飛ぶクルマを実現したい。」「空飛ぶクルマ」は今後、飛行距離を40キロ程度まで伸ばし、2028年の商品化を目指しています。