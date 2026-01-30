部活動に全力で励めるようにと学校に寮を置く山口市の西京高校で30日、3年生が仲間と過ごした思い出の寮に別れを告げました。



西京高校の男子寮＝健心寮で行われた卒寮式では古川校長から卒寮生ひとりひとりに卒寮証書と記念品が手渡されました。



西京高校には運動部向けに寮が用意されていてことしは駅伝部やサッカー部などに所属する男子14人と女子13人が卒寮します。





卒寮生代表「嬉しい時は一緒に喜び落ち込んだ時には励まし合い、それぞれの目標に向かって努力し協力し合える仲間の存在は寮生活を乗り越えるうえで大きな支え。夜遅くまで語り合った時間や何気ない日常の会話は今振り返るとかけがえのない思い出」最後は下級生らに見送られながら寮をあとにしました。（ホッケー部 中村 優月さん）「部活で帰った時はおかえりって言ってくれたりみんなで遊びに行くこともあってとても楽しかった」（駅伝部 木村 駿太さん）「寮生活で協調性とか仲間の大切さを学んだので大学や就職進路はそれぞれ違うけどそれぞれの力になると思う」それぞれの思い出を胸に寮に別れを告げた生徒たち、卒業式は3月1日に行われます。