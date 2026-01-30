·«¤ê¾å¤²¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Î¥á¥À¥ë¼øÍ¿¼°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÌÚ¸¶Î¶°ì¡Êº¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¡¢»°±ºÍþÍè¡ÊÆ±4¿ÍÌÜ¡Ë¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡ÊÆ±5¿ÍÌÜ¡Ë¡¢¸°»³Í¥¿¿¡ÊÆ±6¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡á2024Ç¯8·î¡¢¥Ñ¥ê¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÃíÌÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢³«ËëÆü¤Î2·î6Æü¤ËÃÄÂÎ¤Ç¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¡Ö¶ä¡×°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ëÍ­Ë¾¼ïÌÜ¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï±éµ»Á°Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤¬¡¢29Æü¤Ë°ìÂ­Áá¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¤·¤¿½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ëº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£

¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¤È¸Ä¿Í¤Ç¡Ø¶ä¡Ù°Ê¾å¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤­¤¿¡£¥ß¥é¥ÎÅþÃå»þ¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÀï¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£ÃÄÂÎ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¯¡¢²áµî2Âç²ñ¤Ç±éµ»¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë½Ð¾ì¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡ÃË»Ò¤Ï¥¨¡¼¥¹¸°»³¤¬ºòÇ¯12·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿SP¤ò¡¢¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬Éð´ï¤Îº´Æ£¤Ïº£µ¨¹¥Ä´¤Ê¥Õ¥ê¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇ¤¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£

¡¡ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÃË½÷¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î3¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤¬¤½¤í¤¦Á°²ó¡Ö¶â¡×¤ÎÊÆ¹ñ¤À¡£