LUNA SEAが、2025年2月に約15年ぶりに開催した東京ドーム公演＜35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-＜の映像作品のジャケット写真を公開した。同時に同作のティザー映像や、各ECサイト、ショップ特典の詳細情報も解禁された。

幾重にも重なりあう黒い岩盤の上に鮮やかに赤いラテン文字の35という数字が刻まれているジャケットのアートワークは、まるで濃密で重厚な彼らの35周年の歴史を象徴するようなデザインに仕上がっているという。

ジャケット写真（Blu-ray）

ティザー映像では漆黒の観客で埋め尽くされた東京ドームでの圧巻のパフォーマンス、そしてメンバー5人の、さらには観客との固い絆を感じられる場面の片鱗も垣間見ることができるとのことだ。

https://youtu.be/S-CkEWk8CPw

◾️『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA-THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』

2026年2月25日（水）発売
予約：https://luna-sea.lnk.to/LUNATICTOKYO2025

【DVD】
AVBD-36108 \6,600（税込）

▼収録内容
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
　LOVELESS
　G.
　Déjàvu
　DESIRE
　JESUS
　gravity
　RA-SE-N
　VIRGIN MARY
　LINX (Drum Solo) & BACK LINE BEAST (Bass Solo)
　IN FUTURE
　I for You
　FAKE
　BELIEVE
　ROSIER
　HURT
　NIGHTMARE
　LOVE SONG
　TONIGHT
　WISH
　FOREVER & EVER

【Blu-ray】
AVXD-36109 ￥7,700（税込）

▼収録内容
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
　LOVELESS
　G.
　Déjàvu
　DESIRE
　JESUS
　gravity
　RA-SE-N
　VIRGIN MARY
　LINX (Drum Solo) & BACK LINE BEAST (Bass Solo)
　IN FUTURE
　I for You
　FAKE
　BELIEVE
　ROSIER
　HURT
　NIGHTMARE
　LOVE SONG
　TONIGHT
　WISH
　FOREVER & EVER

▼各ECサイト・ショップ特典
amazon【メガジャケ】
楽天ブックス【フォンタブ (携帯カードホルダー)】
TOWER RECORDS【オリジナルスマホステッカー】
HMV【オリジナルマグネット】
新星堂WonderGOO【オリジナルA5クリアファイル】
セブンネットショップ【オリジナル缶バッジ】
mu-mo 【B3ポスターカレンダー】
その他・一般店【B2告知ポスター】
※数に限りがございますので予めご了承ください。

◾️＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞

2026年3月12日（木）東京・有明アリーナ
開場 17:30｜開演 18:30
https://www.lunasea.jp/live/20251223ariake

※SLAVE再販受付を2月2日（月）15:00より開始します。
詳細：https://www.lunasea-slave.jp
※後日公式リセール「AnyPASS STORE」にてリセールを実施予定です。
https://store.anypass.jp/resale-list

▼＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞グッズEC販売
1月30日（金）18:00よりスタート！
https://lunasea-officialstore.jp/

