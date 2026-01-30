LUNA SEA、『LUNATIC TOKYO 2025』映像作品のジャケット写真&ティザー映像公開
LUNA SEAが、2025年2月に約15年ぶりに開催した東京ドーム公演＜35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-＜の映像作品のジャケット写真を公開した。同時に同作のティザー映像や、各ECサイト、ショップ特典の詳細情報も解禁された。
幾重にも重なりあう黒い岩盤の上に鮮やかに赤いラテン文字の35という数字が刻まれているジャケットのアートワークは、まるで濃密で重厚な彼らの35周年の歴史を象徴するようなデザインに仕上がっているという。
ティザー映像では漆黒の観客で埋め尽くされた東京ドームでの圧巻のパフォーマンス、そしてメンバー5人の、さらには観客との固い絆を感じられる場面の片鱗も垣間見ることができるとのことだ。
◾️『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA-THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』
2026年2月25日（水）発売
予約：https://luna-sea.lnk.to/LUNATICTOKYO2025
【DVD】
AVBD-36108 \6,600（税込）
▼収録内容
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
LOVELESS
G.
Déjàvu
DESIRE
JESUS
gravity
RA-SE-N
VIRGIN MARY
LINX (Drum Solo) & BACK LINE BEAST (Bass Solo)
IN FUTURE
I for You
FAKE
BELIEVE
ROSIER
HURT
NIGHTMARE
LOVE SONG
TONIGHT
WISH
FOREVER & EVER
【Blu-ray】
AVXD-36109 ￥7,700（税込）
▼収録内容
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
LOVELESS
G.
Déjàvu
DESIRE
JESUS
gravity
RA-SE-N
VIRGIN MARY
LINX (Drum Solo) & BACK LINE BEAST (Bass Solo)
IN FUTURE
I for You
FAKE
BELIEVE
ROSIER
HURT
NIGHTMARE
LOVE SONG
TONIGHT
WISH
FOREVER & EVER
▼各ECサイト・ショップ特典
amazon【メガジャケ】
楽天ブックス【フォンタブ (携帯カードホルダー)】
TOWER RECORDS【オリジナルスマホステッカー】
HMV【オリジナルマグネット】
新星堂WonderGOO【オリジナルA5クリアファイル】
セブンネットショップ【オリジナル缶バッジ】
mu-mo 【B3ポスターカレンダー】
その他・一般店【B2告知ポスター】
※数に限りがございますので予めご了承ください。
◾️＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞
2026年3月12日（木）東京・有明アリーナ
開場 17:30｜開演 18:30
https://www.lunasea.jp/live/20251223ariake
※SLAVE再販受付を2月2日（月）15:00より開始します。
詳細：https://www.lunasea-slave.jp
※後日公式リセール「AnyPASS STORE」にてリセールを実施予定です。
https://store.anypass.jp/resale-list
▼＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞グッズEC販売
1月30日（金）18:00よりスタート！
https://lunasea-officialstore.jp/
関連リンク
◆LUNA SEA オフィシャルサイト