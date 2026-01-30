昨夏優勝の沖縄尚学、神宮枠のおかげで出場決定

第98回選抜高校野球の選考委員会が30日、大阪市内で行われ、出場する32校が発表された。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）は、九州の5枠目で滑り込みの出場。これは九州国際大付（福岡）が昨年11月の明治神宮大会で優勝してつかんだ“神宮枠”だ。ファンからは「九州国際本当にありがとう」などと感謝の声が上がった。

沖縄尚学は末吉良丞（2年）と新垣有絃（2年）という左右の好投手を揃え、昨夏の甲子園で頂点に立った。秋も沖縄大会で優勝したものの、九州大会では準々決勝で神村学園（鹿児島）に1-4で敗れ8強どまり。選考が注目されていた。

通常の4枠なら回ってこない選抜出場を可能にしたのが神宮枠だ。明治神宮大会で優勝校を出した地区に与えられる。九州国際大付が投打に層の厚さを見せて勝ち進んだことで生まれた5枠目で、沖縄尚学が滑り込んだ形。ネット上にはファンから感謝の言葉が並んだ。

「神宮枠を勝ち取ってくれた九州国際本当に本当にありがとう 尚学も甲子園で見れる」

「沖縄尚学も九州国際のおかげでセンバツ劇的な滑り込み」

「神宮枠に救われた昨夏Vの沖尚」

「神宮枠を持ってきてくれた九国に感謝」

「沖縄尚学は神宮枠取った九国にぺっこりんやね」

「本来はセンバツ出場絶望的だったのが、明治神宮で九州国際大付が優勝した事で最後の枠に」

沖縄尚学は選抜には9回目の出場で、1999年と2008年には優勝している。夏春連覇なるかにも注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）