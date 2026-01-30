第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東北王者で明治神宮大会４強の花巻東には、２年連続６度目の春切符が届いた。

雪で覆われた氷点下のグラウンド。吉報が届き、花巻東の主将・古城大翔内野手（２年）の心は熱くなった。木製バットを操る右の強打者は、４季連続の甲子園に闘志をたぎらせた。

「正直、発表前までは、東北大会に優勝してからチームとして雰囲気が緩んでいた部分があった。この発表を聞いてから、全員の表情が変わったかな、という感じです。チームとしても気が引き締まったかなと思います。今回ばかりは日本一という気持ちがすごく強い。自分が先頭に立って、チームを引っ張っていきたい」

父は昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏（５０）。昨年１１月の明治神宮大会では、準々決勝の崇徳戦で左中間へソロを放ち、強打者としての名声を高めた。今大会で狙うは甲子園初アーチだ。憧れのＯＢ・大谷翔平（現ドジャース）は２０１２年センバツ初戦で大阪桐蔭・藤浪晋太郎（現ＤｅＮＡ）から右翼席にソロをたたき込んだ。

「甲子園での本塁打は他の試合よりも価値がある。センバツが近づくにつれて、高校時代の翔平さんのプレー動画を見る回数も増えてきた。なりたい選手に近づくために、意識しているものがあります」。勝利に貢献する一撃へ力を込めた。

卒業生の菊池雄星（現エンゼルス）と大谷はこの春、侍で共闘する。狙うは偉大な先輩たちとの「Ｗ頂点」だ。「先輩方は世界一という目標ですが、自分たちも日本一へ、すごくいい刺激をいただいている」と古城。２００９年決勝で敗れ、雄星たちがあと一歩届かなかった、春のてっぺんへ。まずは一戦必勝。そのバットで、紫紺の大旗を岩手に持ち帰る。（加藤 弘士）

◇古城 大翔（ふるき・だいと）２００８年６月４日、横浜市生まれ。１７歳。小１から軟式の山田バッファローズで野球を始め。中学時代は都筑中央ボーイズでプレーし、２、３年時に夏の全国大会１６強。花巻東では１年春から背番号「１７」でメンバー入り。昨秋の新チームから主将。好きな言葉は「大丈夫は魔法の言葉」。１８０センチ、９５キロ。右投右打。