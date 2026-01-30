履正社の2年生頭脳派ボランチ・相澤怜実

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は1月24日から27日まで静岡県の御殿場で行われたU-17日本高校選抜候補合宿から。履正社の2年生頭脳派ボランチ・相澤怜実。選手権は予選決勝で興國にPK戦の末に破れ、涙を飲んだ男が2026年幕開けのこの合宿で意識をしたこととは―。

「選ばれて嬉しい気持ちもあるんですけど、周りは有名な選手ばかりで少し萎縮してしまうのではないかと思っていました。でも、こういう機会だからこそ、悔いのないように自分を出していきたいと思います」

173cmの相澤は豊富な運動量と鋭い読みに加え、一瞬のスピードと下半身の強さを併せ持ち、ボールハント力はこの世代の中でも屈指のものを持っている。愛知県の強豪FC.フェルボール愛知からこの守備スキルとパスセンスを買われて履正社から熱烈なラブコールを受けた。足元でしっかりと繋いで、前へ運んでいく履正社のサッカーにおいて、攻守を繋ぐ要として1年生の時から主軸としてプレーするなど、プロ注目のボランチの一人である。

だが、相澤は履正社に来てから1度も全国大会に出ていない。一昨年のインターハイ予選は準々決勝で関西大一高に敗れ、選手権予選決勝は決勝で阪南大高に0-5の大敗。昨年もインターハイ予選準々決勝で東海大仰星に敗れ、選手権予選決勝は興國の前に1-1の延長戦を経て、PK戦の末に涙を飲んだ。

「昨年は僕ら2年生中心のチームで、僕らがもっと強い気持ちを持って、ガムシャラに最後まで走りきることができたら結果は違っていた。PK戦も僕らは1本しか決められずで、本当に大きな責任を感じています。この悔しさを無駄にしたくはないので、今年は一人一人がもっと強くならないといけないと思っています」

1年から主軸の立場として、最終学年での奮起を近かった1年の幕開け。だからこそ、まずは個人の成長を勝ち取るために、この4日間は相澤にとって1分、1秒も無駄にできない貴重な時間だった。

持ち前のボールハント力を東海大学、日本体育大学、U-18日本高校選抜候補を相手に発揮し、セカンドボールの回収でも鋭い反応と出足を見せ、U-17日本高校選抜候補の縁の下の力持ちとしての存在感を見せた。

「守備とビルドアップを支えるところは自分の武器なので、そこをしっかりと出そうと思いました。ただ、ボランチコンビを組んだ星宗介（尚志）のプレーには衝撃を受けました。守備でしっかり潰せるし、攻撃面では怖がらずにボールを受けてターンして前を向けるし、そこから1つ剥がしてのパスのうまさはずば抜けていた。参考にしないといけないと思いました」

上には上がいることを学び、より向上心に火がついた。同時に大舞台を経験することの重要性も星から学んだ。

「足元もパスもかなりうまい尚志の中で、2年生で中心になっているのはさすがだなと思いましたし、これは他の選手にも当てはまりますが、選手権を経験したことで大きな自信がついているように感じました。だからこそ、僕も必ず全国の経験を積みたいと思いました」

実は履正社は6年連続で選手権予選決勝に進出しているが、直近は3年連続で敗れている。『4度目の正直』を含む巻き返しの1年として、目標としている全国出場の価値を改めて学んだことで、相澤のモチベーションと勝利に対するメンタリティーは間違いなく高まった。

「全国レベルを感じて、自分との差も感じたので、今年1年間はガムシャラにやってこの差を埋めたい。後悔のないように、1分、1秒を大事にして取り組んでいきたいです」

実力は間違いない。フェルボールの1学年上の先輩であるMF島谷義進（水戸ホーリーホック）のように高卒プロも狙えるタレントだけに、火がついた闘争心はより彼を上のレベルに引き上げていくはずだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）