【大雪警報】青森県・弘前市、平川市、西目屋村、大鰐町に発表 30日19:22時点
気象台は、午後7時22分に、大雪警報を弘前市、平川市、西目屋村、大鰐町に発表しました。
津軽では、30日夜遅くまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■弘前市
□大雪警報【発表】
積雪 30日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■むつ市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■つがる市
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■平川市
□大雪警報【発表】
積雪 30日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■西目屋村
□大雪警報【発表】
積雪 30日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■大鰐町
□大雪警報【発表】
積雪 30日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■中泊町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■大間町
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■東通村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■風間浦村
□なだれ注意報
31日にかけて注意
■佐井村
□なだれ注意報
31日にかけて注意