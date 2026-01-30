「乃木坂46合同会社」公式サイトのタレント一覧が30日に更新。昨年11月27日に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）が新たに加わったことが分かった。

久保の卒業コンサートは昨年11月26日、27日に横浜アリーナで開催された。2日間で同じだった曲は「シンクロニシティ」のみ、ほかは全て異なるという異例のセットリストを組み、その全てに久保は出演。またショートドラマも上映し、さらに大河ドラマ「どうする家康」で共演した、松本潤と有村架純が久保の両親の手紙を代読するサプライズもあり、ファンを驚かせていた。

同社には乃木坂OGとして、伊藤かりん、伊藤万理華 、齋藤飛鳥 、桜井玲香 、白石麻衣、高山一実、中田花奈、 中元日芽香、西野七瀬、樋口日奈、山下美月、与田佑希らが所属している。構成としては1期生が9人、2期生が1人、3期生が3人となった。

なお、久保は昨年12月放送のニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に出演。そこで今後やりたい仕事について聞かれると、より演技に打ち込みたいといい「舞台もどんどんやっていきたいです。お芝居は全部つながっているので、経験として舞台も大事かなって」と語っていた。