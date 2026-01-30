『ポケモン』リコ、かつての研修仲間とバトル！ 第126話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第126話「負けられないバトル！試される絆！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】どんなキャラ？リコとバトルする昔の研修仲間 公開された場面カット
2月6日放送の第126話は、ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。
しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第126話あらすじ
ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？
【画像】どんなキャラ？リコとバトルする昔の研修仲間 公開された場面カット
2月6日放送の第126話は、ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。
しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？
■第126話あらすじ
ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？