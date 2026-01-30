『ポケモン』最終決戦に向けた新映像＆ビジュアル解禁 黒いレックウザがテラスタルしてバトル
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の最新ビジュアル＆映像が公開された。ついに始まるエクスプローラーズとの最終決戦に向けた内容になっている。
【動画】最終決戦！テラスタルした黒いレックウザ 公開された『ポケモン』新映像
公開されたビジュアルでは、パゴゴ（リコのテラパゴス）の周りをリコ、ロイ、ドット、ウルトとそのパートナーポケモンたちが囲んでいる。さらに、エクスプローラーズから取り戻した六英雄ポケモンや、新たに味方として加わったアメジオとソウブレイズ、白いジガルデ（パーフェクトフォルム）など、たくさんのトレーナーやポケモンたちが集結しており、最終決戦の行方に期待が高まるビジュアルに仕上がった。
加えて、今後の新展開に向けた最新映像も公開。ラクリウム消滅には18テラスタイプの強いポケモンとトレーナーが必要だと判明した今、迫る最終決戦のための仲間が必要に。ネモ、ボタンなど、これまでリコたちが絆を結んできたトレーナーたちは、最終決戦にどう関わってくるのか…！？ そして、りゅうのほこらで眠っていたはずの黒いレックウザが、テラスタルしてバトルする様子も。決戦に向けて動き出すリコたちと、集結する仲間たち…今後待ち受ける大きな展開を予感させる映像となっている。
ラクリウムを消滅させ、エクスプローラーズの野望を止めることはできるのか！？ 迫るエクスプローラーズとの最終決戦を描いている。
また、次週2月6日放送予定の第126話には、第53話、67話で登場した、ロズレイドがパートナーのルカが再登場。高橋ひかるが、ルカ役のゲスト声優として、再びアニメに登場する。第126話では、ルカの友達・ボッコがスワンナを繰り出しリコとバトル…！？久しぶりの再登場となる。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第126話あらすじ
ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？
