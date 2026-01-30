れいわ新選組の大石あきこ共同代表が29日にX（旧Twitter）を更新。衆院選挙で同じ大阪5区に立候補している自民党の杉田水脈氏の演説を自身の陣営が妨害しているという情報を否定した。

問題となっているのは、同日に行われた杉田氏の街頭演説で、「極めつけの差別者 杉田水脈を落選させよう！」というプラカードを持った男性が現れ、周囲の支持者らともめたこと。

X上では、このプラカードを作ったと明かしている人物が、過去に大石氏の選挙活動の手伝いをしていることを報告していたことなどが特定されている。

一方、大石氏はこうした指摘に対し、「大石あきこ陣営が『他陣営の妨害行為をしている』というのはデマです」と否定。「大石陣営は『大石あきこ』『比例はれいわ』の投票呼びかけに集中しています」と明かした。

しかし、大石氏は「『妨害』とされる行為は見ていないので判断できません」と、デマと断定したにも関わらず、「見ていない」と主張。「どの陣営が妨害した、どの党が共闘してきた、どの党が躍進…流れるデマに負けず集中しよう」とつづっていた。

このポストに大石氏の元には、「なんで見てもないのにデマと断定できるの？」「見て、本当にデマなのかそうでないのかを判断してお答えください」「さすがにそれは厳しいわ」という声が集まっていた。