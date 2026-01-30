村重杏奈「ぷるんぷるんやん！」朝の保湿に使用！うるおいシートマスクを紹介

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアをする様子の動画を投稿！ブランドの提供ではあるものの、村重さんなりの使用感も語ってくれました。

■シートマスク

動画内に登場したのはこちら！

ByUR/デイリーアクアセラムマスク V1 ビタギビング 税込2,420円（公式サイトより）

毛穴の悩み別に選べる3種類の大容量シートマスク！村重さんは乾燥やくすみをケアしてくれるタイプを使用。

朝のスキンケアアイテムとして、こちらを紹介し「ホールドされてる感がありがたすぎる」「メイク前にも結構使ってる！！」とシートの使い心地などについてテロップでコメント。

そして、使用後の肌の印象についても「透明感半端なくない！？」「ぷるんぷるんやん！」としっかり保湿されている様子をのぞかせていました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかにも村重さんの朝の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 基本バタバタしてる村重の朝のお助けアイテムだね😆 #PR #ByUR #バイユア ♬ モノクロームラブ -Shade of us- (feat. 財津マイ) - Tokimeki Records & 財津マイ