今月１７日に京都市で行われた実食審査で「全国で一番おいしいコメ」を決める「お米番付」で、南陽市・黒澤拓真さんの「つや姫」が最優秀賞に選ばれました。

【写真を見る】「お米番付」で南陽市で作られる「つや姫」が最優秀賞に！"全国で一番おいしいコメ" を作る生産者の思いとは（山形）

「食べることは生きること」をモットーにコメ作りを続ける生産者に思いを聞きました。

今回、最優秀賞に選ばれた「つや姫」を生産した黒澤拓真さん（３２）です。

拓真さんと両親を中心に運営する「黒澤ファーム」では、「雪若丸」や「夢ごこち」など７種類のコメを作っています。

拓真さんが出品した「お米番付」とは京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」が主催する全国コンテスト。

有名な産地や銘柄に関わらず「食べて本当においしいお米」を発見することを目的としていて、機械などは使わずに一流料理人など食のプロによる実食で審査されます。

今年は全国から集まった１９０点のコメの中から、見事、拓真さんの「つや姫」が最優秀賞に選ばれました。

黒澤ファーム 黒澤拓真さん（３２）「お客さんからも評価してもらっていると思っているのでそれが西日本まで響き渡れば県産品種の人気が出て皆さんに食べてもらえると思っている」

■試行錯誤の末、念願の「最優秀賞」

拓真さんが本格的にコメ作りを始めたのは今から３年前。

高温少雨や価格の問題などコメを取り巻く環境が大きく変わっていくなかで、土づくりにこだわるなど試行錯誤を重ねてきたといいます。

黒澤ファーム 黒澤拓真さん（３２）「１年頑張ったからおいしいものができるわけではない。でもお米は一年に１回しか作れない。１年に１回のものをやり続けるってすごく大変。３年間ずっと日本一取りたいという思いで作ってきたので３年越しの思いが叶った」

３年前に「お米番付」に出品した際は「優秀賞」で、今回、念願の「最優秀賞」となりました。

こちらが全国１位に輝いた炊きたての「つや姫」！湯気からも「甘い香り」が伝わり食欲をそそられます。

大内希美アナウンサー「おいしい。まず甘み。甘みが噛むたびに口の中に広がる。粒立ちがはっきりしているがもっちり触感。心地よい噛み心地」

■長男も絶賛する日本一のコメ！

拓真さんの長男・依零（いお）くん（６）もお家のコメを毎日もりもり食べているそうで。

黒澤ファーム 黒澤拓真さん（３２）「『パパとじじが作ってくれたお米は日本一おいしいね』と言ってくれる。それはすごく嬉しい」

拓真さんは今回の受賞を機に県産米のおいしさを全国・世界へ広めていきたいと意気込みます。

黒澤ファーム 黒澤拓真さん（３２）「僕たちができることって作り続けること。１年に一回しか作れないとしても量は足りないとしても少しでも多く作ってお客さんのもとに届ける。それが一番大事だと思っている」