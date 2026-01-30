2026年1月31日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
突然の進歩は期待できないと気付きそう。地道な努力を。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
注意力が散漫に。スマホや財布など大事なものの紛失に注意！
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
「６」がラッキーナンバー。今日6人目に会う人と友情が生まれそう。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
とにかく周囲とぶつかりがち。堅苦しい考え方が原因かも……。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
夜に幸運あり。昼間は静かに過ごすのが正解の日。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
頭脳がさえる日。交渉事もすんなりとまとまるはず。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
共通の趣味を持った友人とよきライバルに。充実した日になりそう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
お金やものを大切にすると金運アップ。1円も粗末にしないで。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人間関係が広がる日。気配り上手で周囲からの人気もアップ。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
レジャー運が最高潮に。思い切り遊べば気分もスッキリ！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人気もパワーも抜群。「井の中の蛙（かわず）」にならなければ大活躍するはず。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
大きな変化運が。目先のことに惑わされず自分の意思を大切に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)