30日午前、新潟市東区で女子高校生が車にはねられ意識不明の重体です。警察は、車を運転していた29歳の男を現行犯逮捕しました。



過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区のパート従業員・長谷川慎也容疑者(29)です。警察によりますと、長谷川容疑者は30日午前8時ごろ、新潟市東区下場本町の主要地方道で軽乗用車を運転中に横断歩道を歩いていた女子高校生をはねた疑いが持たれています。女子高校生は市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。



長谷川容疑者は、「事故を起こしたことに間違いありません。信号をよく見ず分かりませんでした」と容疑を認めています。現場は片側2車線の直線道路で、警察は長谷川容疑者側が赤信号だったとみて事故の原因を調べています。