魚沼市守門273cm 平年と比べ約1.5倍の積雪に「あんまり続いて大変」雪かきに追われる住民【新潟･上越市】
30日午前8時半ごろの上越市。昨晩は一段と雪の降り方が強まり、30日朝は雪かきに追われる住民の姿が見られました。
上越市高田の30日午後4時現在の積雪は148cm。また、糸魚川市能生は121cmと平地でも各地で1mを超える積雪を観測し大雪になっています。
そして、魚沼市守門の積雪は30日午後4時時点で273cmと平年と比べ約1.5倍の雪が積もっています。
■女性(80代)
「大変です。あんまり続いて大変。休みがあるといいんだけど、晴れ間がないから。毎日雪かき。」
■男性(80代)
「疲れる。慣れているつもりなんだけどね。やっぱり歳も取ったし。いま人がいない、若い人なんかいない。みんな70代くらい。」
