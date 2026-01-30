30日午前8時半ごろの上越市。昨晩は一段と雪の降り方が強まり、30日朝は雪かきに追われる住民の姿が見られました。



上越市高田の30日午後4時現在の積雪は148cm。また、糸魚川市能生は121cmと平地でも各地で1mを超える積雪を観測し大雪になっています。



そして、魚沼市守門の積雪は30日午後4時時点で273cmと平年と比べ約1.5倍の雪が積もっています。



■女性(80代)

「大変です。あんまり続いて大変。休みがあるといいんだけど、晴れ間がないから。毎日雪かき。」



■男性(80代)

「疲れる。慣れているつもりなんだけどね。やっぱり歳も取ったし。いま人がいない、若い人なんかいない。みんな70代くらい。」