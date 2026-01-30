前回、2024年衆院選の広島県の投票率は…。48.40％でした。これは、全国最低の投票率でした。政権交代があった2009年の選挙では70％近かった投票率ですが、前回ついに50％を切り、全国最低に加え、戦後最低の数字となったんです。有権者の声と投票率アップを手助けしようというさまざまな取り組みを取材しました。



■90代男性

「（投票は）ええ、行きます。ちょっと解散が早すぎていかんと思います。物価高対策にしてもこうやって選挙して何日も空白になるでしょう」

■40代女性

「（選挙に行くか）ちょっと悩んでます。誰がいいのか詳しくないのもあるので」





若い世代からはこんな答えが返ってきました。■20代男性（大学生）「そもそも2月8日でしたっけ？（選挙が）あるのを知らない。国を考えるより、自分のことばかり優先して考えちゃってそれで情報が全然頭に入っていないって感じです」そんな中、少しでも選挙に関心を寄せてもらおうと、投票した人に「選挙割」を実施するお店も。広島市西区のカフェ＆ベーカリーボンボンでは、投票した証明書を持って行くと次から使える100円引きのクーポンがもらえます。告知のボードはスタッフが手書きしました。■カフェ＆ベーカリー ボンボン 鹿毛絵里店長「若い子たちが（選挙に）興味がない。（客の）年齢が幅広いスーパーだから、こういうのを目にして選挙なんだなと思って行ってくれたらなと」■利用客「（選挙割は）うれしいですね、助かります。今回は（投票に）行こうと思っています」投票所への無料送迎サービスを行うタクシー会社もあります。広島市安佐南区のフォーブルでは、来月8日の投票日、安佐南区内の自宅と投票所を無料で往復するタクシーを運行します。免許を返納した人や、選挙に行きたくても行けない人のためにと、10年以上続けています。地域の人が日常的に足を運ぶ商業施設に期日前投票所を設けるケースも増えています。東広島市のゆめタウン学園店は、広島大学の近くにあります。■ゆめタウン学園店 國本浩二店長「学生も選挙に来てもらいたいとこの場所でやっている」取材した平日の夕方も、買い物帰りの人々の中に学生の姿も見られました。■投票した学生「前までは市役所まで行かないと期日前投票できなかったが、今は商業施設でできるようになって、すごい便利だなと思っています」「大学の帰りに、ぶらっとという言い方もおかしいんですけど、来やすくて助かる」期日前投票が始まっていますが、投票所の入場券は届いていますか？日本郵便は多くの自治体で来月2日以降に届く見込みとしています。ただ、届いていなくても、期日前の投票はできます。宣誓書に書いた住所・氏名・生年月日を選挙人名簿と照合して本人確認ができれば、投票が可能です。そして、投票する際に気を付けてもらいたいのがこちらです。衆院選では、「小選挙区」と「比例代表」の2つの投票を行います。小選挙区には「候補者名」、比例代表には「政党名」を記入します。去年行われた参院選は当選人の優先順位が決まっていない「非拘束名簿方式」で政党名と候補者名のどちらを書いても良かったのですが、衆院選の比例代表は当選人の優先順位があらかじめ決まっている「拘束名簿方式」です。この場合、「候補者名」を書くと無効票になります。間違えないように注意してください。【2026年1月30日放送】