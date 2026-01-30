30日(金)は各地で雪が降り、吹雪いたところもありました。そして、31日(土)も雪の降りやすい状態が続きそうです。



◆31日(土)午前9時の予想天気図

日本付近は冬型の気圧配置になって、上空には寒気が流れこむため各地で雪が降るでしょう。31日(土)は全県的に風が強まって、山沿いを中心に雪の降り方が強まりそうです。



◆予想降雪量［30日(金)夜～31日(土)朝にかけて］

山沿いで20～25cm、上越市と長岡市周辺で10cmなどの予想です。

上越と中越では今夜間、平地でも積雪の増えるところがありますので注意ください。



◆その後の予想降雪量［31日(土)朝～夕方にかけて］

十日町市と湯沢町周辺で30cm、そのほかの山沿いで15～20cmと、日中は山沿いでやや降雪が強まるでしょう。平地では5～10cmのところが多くなっています。



30日(金)で一旦大雪の峠は越えましたが、まだまだ雪への注意・警戒は必要です。向こう1週間も雪の降る日が多くなるでしょう。



◆週間予報

2月1日(日)・2日(月)は、また平地でも雪が強まって積雪の増えるところがありそうです。

その後、来週半ばは寒気が緩んで雨の降る日もあるでしょう。

ただ、6日(金)ごろからはまた強烈な寒波が襲来する可能性があります。



平地も含めて各地で大雪になるかもしれませんので、最新の気象情報に注意をしてください。