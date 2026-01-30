県内の選挙区で最も多い7人が立候補した広島1区。広島市中区など、都市部を中心とした選挙区で、各候補者たちの訴えです。



広島1区には、前職1人と新人6人の合わせて7人が立候補しています。候補者の数は、県内の選挙区で最多です。

広島1区は広島市中区・東区・南区、安芸郡府中町などで構成されています。



国会議員秘書で、参政党・新人の山田肇候補は豊かな生活を取り戻すため、消費税の撤廃や子育て支援などを訴えます。

■参政・新 山田肇候補

「0歳から15歳の方の子育てに 月10万円というのも参政党で は掲げさせていただいてございますけれども、子育てもきちんとゆとりを持って育てることができるように、そうしないと日本という国自体が持続可能ではなくなってしまう。」





無所属・新人の産原稔文候補は医療費の負担軽減や恒久的な消費税減税を訴えます。■無所属・新 産原稔文候補「食品消費税0パーセントにする そういうことを言ってますでも私は暫定の消費税減税これではいけないと思います恒久減税を段階的に行う。」新党、「中道改革連合」から立候補したのは新人の川田海栄候補。市民に寄り添った政治を訴えます。■中道・新 川田海栄候補「企業団体献金の受け手制限規制の強化。そしてしがらみのない私だからこそクリーンでフェアでオープンな政治を実施したいと思います古い政治を終わらせましょう。いや終わらせようではありませんか。皆さんの一票を私に託してください。」共産党・新人の中原剛候補は憲法9条を活かした平和外交や最低賃金の引き上げなどを訴えます。■共産・新 中原剛候補「今日本の政治が右へ右へと大きくなびく中で、自民党政治に、政党が丸のみされる、こうした状況の中、ぶれずに国民のために働く日本共産党を躍進することが、大きな力となります」元総理大臣で自民党・前職の岸田文雄候補は12回目の当選を目指し、経済政策の強化を訴えます。■自民・前 岸田文雄「日本が再び決められる政治を取り戻して、そして歴史的な転換点を乗り越えて力強く未来に向けて動き出す、こういった結果につながることをみなさんで押し上げていただきたいと思います」無所属・新人の黒木貞彦候補は現在の消費税を廃止し新たな消費税の創設を訴えます。■無所属・新 黒木貞彦候補「一旦現行税はですねもうボロ車ですから一旦廃車つまり廃止するというのが私の主張の一つです。そうすると穴が開いてしまいます税収が足らなくなるよねと。新しく2％の消費税を創設するんです」れいわ新選組・新人で弁護士の楾大樹候補は消費税廃止に併せ防衛費増額反対などを訴えます。■れ新・新 楾大樹候補「消費税は減税しようと言っているけど、いろいろ所得税とかその他の税金増税しようかな。なんで増税するの。防衛費を増やすためにミサイルとかを配備するために増税しようかなという議論すらあるわけです。私たちが生活を切り詰めて憲法違反のミサイルを配備するそんな政治を許していいんですか。」前職1人と新人6人のあわせて7人が争う広島1区。投開票は来月8日です。【2026年1月30日】