柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開いた。報道関係者約８０人が詰めかけ、テレビカメラ約２０台が向けられる中、２８年ロサンゼルス五輪は目指さずに第一線を退き、現役を引退することを表明した。会見の終わりには報道陣から希望者を５人募り、得意技であるともえ投げで華麗に投げ飛ばす異例のパフォーマンスも敢行。会見後には囲み取材も行い、さらにテレビ、新聞、雑誌、ネットメディアなど約２０社の個別取材も全て受けた。

引退会見後にもかかわらず、約３時間にわたって１社ずつ取材に応じる異例の対応となったが、角田はデイリースポーツの取材時に「（周囲も）調整が大変だと思うが、意向をくんでくれた。（報道各社から）求めていただけるのであれば（個別で）直接お話ししたいなというのもあって調整していただきました」と真意を明かした。

日本史上最年長の３１歳１１カ月で金メダリストとなった“遅咲きヒロイン”は、インスタグラムではフォロワー２１万人、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで登録者２２万人を誇る人気者となった。今後も競技普及を目指して国内外を巡る「柔道キャラバン」や道場開講、講演活動やメディア活動を行っていく。