ソフトバンクは３０日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行った。平日にもかかわらず集まった約４９００人のファンを前に首脳陣、選手、チーム関係者など計１５２人が福岡移転後初となるリーグ３連覇に向けて気持ちを引き締めた。

キャンプインを目前に控えての毎年恒例の参拝。小久保監督は「今シーズンが始まるなというスイッチが入る日」と毅然とした顔つきで語った。

必勝祈願の前にはみずほペイペイドームで選手を集めて訓示。ナインに伝えたのは３連覇のために必要なことだった。

「歴史を塗り替えられるのは２０２６年のメンバーしかない。このメンバーで塗り替えていこう。そのためには個々の成長が必要。現有戦力の底上げなしに３連覇なし、成長なくして３連覇なしという話をした。できなかったことを春のキャンプ、オープン戦、シーズンを通してできるようになれば成長することになる。その結果が連覇につながる」とハッキリとした口調で訓示内容を語った。

「全く新しいチームをつくる」は今回の宮崎春季キャンプのテーマ。指揮官は激しい定位置争いに期待をかけた。

「今宮も目の色が変わっているし、昨年活躍してきた野村勇もいる」と遊撃手争いを挙げれば「外野もかなりし烈だと思う。柳町もタイトルホルダーだけどレギュラーが確約されている選手ではない。選手層の厚さ、高いレベルの競争を期待している」と外野陣にも言及した。

球春到来は目前。２０２６年型ホークスがまもなく始動する。