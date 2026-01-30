¡Ú½°±¡Áª¡Û¸µ¥ß¥¹³ùÁÒ¡¦±ÊÅÄËáÍüÆà»á¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤â¤¦¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¶¯¤µ¤¢¤ë¡×
¡¡½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¿ÀÆàÀî£´¶è¡Ê³ùÁÒ»Ô¡¢¿à»Ò»Ô¡¢ÍÕ»³Ä®¡¢²£ÉÍ»Ô±É¶è¡Ë¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿±ÊÅÄËáÍüÆà¡Ê¤Þ¤ê¤Ê¡Ë»á¤¬£³£°Æü¡¢£Ê£ÒËÜ¶¿Âæ±ØÁ°¤Ç³«¤¤¤¿³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡³ùÁÒÀ¸¤Þ¤ì¤Î±ÊÅÄ»á¤Ï¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âçºß³Ø»þ¤Ë¥ß¥¹³ùÁÒ¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë³ùÁÒ»ÔµÄ¤ËÅöÁª¡££²´üÌ³¤á¤¿¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©µÄ¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤¿¡££´¶è¤Ï¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁá°ðÅÄÍ¼µ¨»á¤ÎÃÏÈ×¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤Î£²£°Ç¯¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ´Ìç¤Î¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¡¡¸©µÄ¤ò¼¿¦¤·¡¢¹ñÀ¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌµÍý¡¢ÌµËÅ¡¢ÌµÃã¡££´¶è¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸©µÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»ä¤Ïº¤Æñ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£´¶è¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±ØÁ°¹¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Ä°½°¤òÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ï¡Ö±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Î±éÀâ¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¶¯¤µ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤¿¤¿¤¾å¤²ÂåÉ½¤Ï¿û¡ÊµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¡£²£ÉÍ»ÔµÄ¤«¤éºÇ¸å¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¶¯¤µ¤Ï¿û¤µ¤ó¤«¤é¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¶¿¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬À¯¼£¡£±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£