１１年夏以来、１５年ぶりに甲子園へ戻ってくる帝京（東京）。恩師である前田三夫前監督に代わって２１年秋から指揮を執る金田優哉監督（４０）は「長くかかりました…。たくさんのＯＢの頑張りの上に、今日のいい知らせがある」と声を詰まらせた。

センバツは１６年ぶり。「帝京は（甲子園に）出るだけのチームじゃないと思ってます」と上位進出を目指す指揮官には、とっておきの秘策がある。秋は投手兼一塁手で、公式戦４本塁打を放った安藤丈二（２年）の投打二刀流起用だ。

この春から導入されるＤＨ制。指揮官は「安藤は打撃がいいので打席に立たせたい。守備につくストレスがなくなるのもプラスになると思う」と、「投手・ＤＨ」での出場や、降板後もＤＨを続けられる“大谷ルール”を駆使して安藤の能力を最大限に生かす。

練習試合でＤＨを経験済みの安藤も「（先発で）投げている時も、（ＤＨ→リリーフで）８、９回から投げる時も準備しやすい」と、メリットを強調。ナインが掲げる目標は「日本一」。頼れる大黒柱はさらに「投打でＮＯ１と言われる選手になりたい」とでっかい夢をつけ加えた。