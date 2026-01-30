JR常磐線で架線切れ停電…また混乱、考えられる原因は
通勤時間帯に、また混乱です。30日午前7時ごろ、東京・上野駅でJR常磐線の架線が切れ、停電が発生しました。一部区間で運転見合わせが続き、乗客らが車両を降ろされる事態になりました。
■“混乱の朝”に
駅のホームも、階段も…。
地面が見えないほどの人の波。
東大宮駅では、通勤時間帯なのに壁によりかかる多くの人。
30日は“混乱の朝”となりました。
その原因は――
記者
「上野駅上空です。現在も常磐線が止まっています」
駅のホームで動かなくなった常磐線。
なぜ止まっているのか、というと――
記者
「架線が切れているように見えます」
上野駅のホームで撮影された映像を見ると、本来はピンとはっているはずの架線がだらりと垂れ下がってしまっていることがわかります。
■線路を歩く乗客も
JR東日本によりますと30日午前7時ごろ、東京・上野駅で常磐線の架線が断線し、停電が発生。
一部区間で運転見合わせとなり、通勤時間帯の混乱につながりました。
思い通りに電車に乗れない人もいれば…。思わぬ場所で、電車を降りた人も。
記者
「線路の横を歩いているのが確認できます」
停電の影響で駅と駅の間で4本の電車がストップ。最寄り駅まで線路を歩く乗客の姿がありました。
■午前9時半待ち合わせのはずが…
正午過ぎ、上野駅で出会った男性。正月ぶりに会う娘とのお出かけの日…でしたが――
娘とお出かけ予定の男性
「（娘が）途中まで来てるかなって思ったらまだ水戸だって」
午前9時半待ち合わせのはずが正午を過ぎても合流できず。
娘とお出かけ予定の男性
「何回かぐるっと散歩してまた戻ってくるんだけど同じなんだよね。掲示が」
ようやく合流できたのは、さらに1時間がたったあとでした。
娘とお出かけ予定の男性
「（Q．お会いできましたか？）ありがとうございます」
娘
「家出るときは全然知らなかったから。とりあえずホッとしています」
娘とお出かけ予定の男性
「まず飯食わないといけないな」
■およそ23万人に影響
JR東日本では今月16日にも人為的ミスによる停電で山手線などが運転を見合わせ。
今回は、架線の断線トラブル。常磐線は午後2時ごろ、全線で運転を再開。JR東日本によりますと、乗客1人が病院に搬送。およそ23万人に影響が出たといいます。
断線の原因については分かっていないということです。
専門家は――
鉄道ジャーナリスト梅原淳さん
「架線は走行中の電車のパンタグラフをこすって走っている。（架線は）こすられて摩耗していく。度合いが大きくて切れてしまう。それが今回起きたのかもしれない」
架線がすり減って切れたのではと指摘。今の季節ならではの理由も考えられるということです。
鉄道ジャーナリスト梅原淳さん
「非常に寒い朝で、架線に霜・氷が付着して、その氷で余計に削られて、摩耗を一層すすめ架線を切ってしまったのかなと。きょうの寒さも影響したのかなと想像する」