俳優・宮世琉弥が３０日、都内で行われた、東野圭吾氏の同名小説が原作のアニメ映画「クスノキの番人」の公開初日舞台あいさつに主演の高橋文哉、共演の天海祐希、齋藤飛鳥らと出席した。

この日は「願いや想いの受け渡し」が鍵となっている作品にちなみ、俳優の大先輩である天海から「何か受け取れるならどんな技術をマインドを受け取りたいか」という話題が展開。宮世は「覇気」と回答した。

その理由について宮世は、天海とは今作の完成披露で初対面だったことを説明し「元々天海さんのインタビューとかを読んでて自分の役者業に生かしてたみたいなこともあったので、お会いしたかった先輩なんですけど、実際会った時に覇気がもう、周りにあるんですよ。その覇気にびっくりしちゃって」と絶賛。天海が「圧じゃなくて？」と聞き返すも「圧じゃないです」と強調し、「どうやったらその覇気は出せますか？」と逆に質問していた。

思わず苦笑いを浮かべた天海は「覇気、出してないから！」と訴えると、宮世は「出さないことがいいのか、出そうと思ったら出ないですかね。ありがとうございます、解決しました」となぜか自分で納得した様子。天海は「お役に立てずすいません」と返していた。