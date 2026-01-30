タレントの指原莉乃が２９日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、引っ越したいのに引っ越せない「スピ」な理由を明かした。

この日は俳優の工藤阿須加がゲスト。工藤の父は、プロ野球ソフトバンクの元監督の工藤公康氏。父の現役時代は、どんなときも父が最優先。成績が下がってくると「生年月日、名前、いろんなのを統計してお父さんにとってこっちがいいと見定めた上で、引っ越し」と、実に１５回も引っ越しをしたという。

これに指原が「私もスピ（スピリチュアル）なので、引っ越すのに、４人ぐらいの占い師に許可を取らないといけない」とコメント。だが、４人の占い師の意見が揃うことはほとんどないため「言うことを聞いていたら引っ越せない。なので逆に引っ越せずに同じ部屋に住み続けてます」と話していた。

これにアンミカは「一番の験かつぎは、コケたくない。５０代になるとつまづくことで怪我や病気になる」と言い「玄関で靴選んだ時に『今日よろしくな』って靴に言う。言い忘れたら家に戻って玄関入ってもう一度言う。コケてません」と靴への声かけで転んでいないと強調していた。