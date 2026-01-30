¡Ú¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥° ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Í¥¾¡µÇ° º¬´ßS¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î°Î¶È¤ò·Ñ¤°¡È¥À¡¼¥È³¦¤Î¿·À±¡É¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡¡JRA¾Þ¼ø¾Þ¼°¡¦ÌðºîÄ´¶µ»Õ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
26Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2025Ç¯ÅÙJRA¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯2·î¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¡Ê1Ãå=Ìó15²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¦G£±¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë11·î¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥È¤ÎËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Äº¾å·èÀï¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦G£±¡Ê°Ê²¼Î¬¡§BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤òÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡£
¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡¦ºÇÍ¥½¨4ºÐ°Ê¾å²´ÇÏ¡¦ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Î3´§¤ò³ÍÆÀ¡£¥À¡¼¥ÈÇÏ¤¬Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¤Ç¤â¡¢ºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤ò¼õ¾Þ¡£
ÆüÊÆÁÐÊý¤ÇÎò»ËÅª²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
JRA¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿Æ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´ÉÍý¤¹¤ëÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¤â¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¦G£±¡Ê2·î14Æü¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆµîÇ¯3Ãå¤À¤Ã¤¿¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦G£±¡Ê3·î28Æü¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤òÍ½Äê¡£
À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä©Àï¤Ïº£Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µËö¤Îº¬´ßS¡¦£Ç·¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÍ¥¾¡µÇ°¡É¤òÉûÂê¤È¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡£
º¬´ßS¡¦£Ç·
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¥À¡¼¥È1400m¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº¬´ßS¡¦G·¤Ï¡¢1ÃåÇÏ¤Ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Çµ¡Ê2·î15Æü¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº¬´ßS¤Ï¡¢ÁÏÀßÅö½é11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2001Ç¯°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Î»þ´ü¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ø¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
º¬´ß£Ó¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÈ¾¿ô¤Î5Æ¬¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡£
µîÇ¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£ÓÇÆ¼Ô¡¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤âº¬´ß£Ó¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Æ¬¡£
¤³¤³¤«¤é½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¤Î¤Ï¡£
½Å¾Þ2¾¡ÇÏ¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢
2024Ç¯¡¢º¬´ß£Ó¤òÀ©¤·3Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ò²óÈò¤·¡¢11·îÉðÂ¢Ìî£Ó¡¦£Ç·¤Ç½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
µîÇ¯¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ËÄ©¤à¤â5Ãå¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸òÎ®½Å¾Þ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¬¡¢3Ãå¢ª3Ãå¢ª2Ãå¤È¤¢¤È°ìÊâ¤Î¶¥ÇÏ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
»Ë¾å½é¤Îº¬´ß£Ó³ÖÇ¯À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤Ï¡¢
¥á¥ó¥Ð¡¼Í£°ì¤ÎJRA½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡£
½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¤¿¤Á
¤³¤³¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¤¿¤Á¤â¸×»ëâ¾¡¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¥¢¥¯¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÁ´¤Æ3Ãå°ÊÆâ¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤¬Éð´ï¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤È¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¡£
Æ±¤¸¤¯Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¤¥ó¥æ¥¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÈÆ±¤¸¥À¡¼¥È1400mÀï¤Ç5Àï¤·¡¢2¾¡¡¦2Ãå2²ó¡¦4Ãå1²ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤Å¬À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤ÏÀè½µ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥ÖC¡¦G¶¤ò¾¡Íø¡£
2½µÏ¢Â³¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤Ç3ÅÙ¤Î2Ãå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤âÍÎÏ¤Ê°ìÆ¬¡£
º¬´ßS¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÈá´ê¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢º¬´ßS¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë
¡Ê¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥ÉS¡¦G·¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë¡£