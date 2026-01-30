日本人女子スーパースターが「ロイヤル・ランブル」大会開催地サウジアラビア入りを報告。意外な同僚とのツーショットにファンから驚きの声が相次いだ。

【画像】ちょっと意外？ 日本人女子、“狂人王者”と笑顔のツーショット

WWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXを更新。大一番の地サウジアラビアへの到着を報告するとともに、現WWE世界王者ドリュー・マッキンタイアとの笑顔のツーショットを披露した。

サウジアラビアの夜景を背景に並んだカイリとドリューのセルフィー。同じ「RAW」ブランド所属でヒールというポジジョンから何ら不自然ではない組み合わせだが、今までありそうでなかったコンビの記念写真に、24時間足らずで20万超のアクセスと盛り上がった。

ドリューといえばリングでは数々の凶行で知られる危険人物だが、念願のタイトル戴冠直後とあって穏やかな笑みを見せ、王者の風格すら感じられる。ファンからは「何でこの組み合わせ？」と驚きの声や、「世界チャンピオンと未来の世界チャンピオン」とカイリのシングルタイトルへの期待を込めたメッセージも寄せられた。

カイリにとってサウジアラビアは特別な場所である。2024年のロイヤルランブルでWWE復帰を果たした舞台が、まさにこの地だ。リアクションには「サウジのプリンセス!!!」「2年前に復帰した場所に戻ってきた!!」といった反応も相次いだ。

そんなカイリだが、2月1日に開催される「ロイヤル・ランブル」では”カブキ・ウォリアーズ”の盟友アスカのサポートに徹することを宣言している。30人の女子スーパースターがひしめき合う女子ロイヤルランブル戦で、どんな仕掛けや企みでアスカをアシストするのか。注目が集まっている。

