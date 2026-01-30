【解説】4億円強奪現場の状況は…羽田空港の事件との“共通点”「催涙スプレー」「車内のスーツケース」「両替」「香港」など

東京・台東区東上野の路上で29日夜、中国人ら5人が催涙スプレーのようなものをかけられ、4億2300万円が入ったとみられるスーツケースが奪われました。

2時間半後には羽田空港の駐車場でも1億9000万円が入ったスーツケースを受け取ろうとした男性が襲われています。

上野と羽田で相次いだ2つの事件に関連はあるのでしょうか、元埼玉県警捜査1課の佐々木成三さんと見ていきます。

青井実キャスター：

4億円と2億円近く、立て続けに狙われたと。なかなかない事件だと思いますが。

元埼玉県警・佐々木成三さん：

この短時間の中で、これだけの多額の現金が狙われた強盗事件は異質な犯罪だと思います。

青井実キャスター：

今回スタジオに4億2000万円のイメージを用意しました。大きいというかサイズがあるわけですが、重さは42kgということです。男ら3人はスーツケース3個に入ったこれだけの現金を奪って、軽自動車で逃走したということです。

約4億2000万円奪われた東京・上野の現場から、広瀬修一キャスターがお伝えします。

道路の向かい側の建物の前で事件がありました。

スプレーのようなものを振りかけられて4億2000万円が入っているスーツケース3個が奪われました。

画面の左側には首都高の高架があり、その下には昭和通りがあって、その奥が御徒町駅です。

目の前にある春日通りは午後5時現在、車も人も多いですが、夕方になると少しずつシャッターを下ろしている店も増えてきて、午後9時ごろになると今ほど人通りは多くないといいます。

そして、強盗事件があった場所から100メートルの場所で、逃走中の犯行グループによるひき逃げ事件がありました。

どのようなルートで車が向かっていったか分かりませんが、横断歩道の真ん中でひき逃げがありました。

今も血の痕が残されています。

ひき逃げの通報を受けて駆け付けた警察官に、強盗にあった被害者が訴えたことで、強盗事件も発覚したということです。

警察は30日午後、ひき逃げの現場近くにある防犯カメラを回収していました。

警察は防犯カメラの解析を進めて捜査を進めていくものと思われます。

青井実キャスター：

本当に驚きの事件ですよね。

SPキャスター・柳澤秀夫氏：

これまでに分かっていることをつなぎ合わせていくと、いわゆる内部事情に詳しい者の犯行という見え方をするんです。であるとすれば、被害に遭った側、丁寧に捜査に協力してもらっていけば、全体の事件の構図というものが見えてきて、犯人にもたどり着くような気がするんです。

上野の事件の2時間半後、午前0時ごろに羽田でも事件が起きています。

事件は羽田空港第3ターミナルの駐車場で起きました。

事件後の午前2時過ぎに撮影した映像では、深夜にもかかわらず、空港ということで結構車が止まっているのがわかります。

こちらでは現金1億9000万円入りのスーツケースが車に載せられましたが被害はありませんでした。

白い車に乗っていた男4人がそのまま立ち去ったということです。

青井実キャスター：

佐々木成三さん、犯人は多額の現金があることを分かって犯行に及んだのでしょうか？

元埼玉県警・佐々木成三さん：

それは間違いないと思います。やみくもに襲って多額の現金の被害者に当たることはあまりないと思いますし、被害者の情報と動線もよく知っていたと思います。この時間、この車に現金を積むということ、こういった情報をつかんだ犯行だと思います。

その2つの事件の現時点で分かっている情報では、共通点があります。

犯行時に催涙スプレーのような物を使ったということ、そして黒っぽい服装を着ていたといいます。

上野の3人組の1人は上下黒色で、羽田の催涙スプレーのようなものを吹きかけた男も黒っぽい服装だったということです。

狙われたのは車内のスーツケースに入った高額の現金。

そして、目的地は羽田空港で、2つの事件とも、襲われたのは両替目的の男性らで、その多額の日本円は香港に運ばれる予定だったということです。

青井実キャスター：

佐々木成三さんは同じ犯人の可能性をどう見ますか？

元埼玉県警・佐々木成三さん：

僕は高いと思います。もしくは同一グループの可能性が高いと思います。ここまで共通点がある事件というのは、同じ日に発生していますし、場所は離れていますけど時間的に矛盾はないということに関しては、羽田と台東区で起きた事件は線になる可能性は高いと思います。

青井実キャスター：

そして新しい情報が入ってきたんですが、羽田の事件にいた被害者と一緒にいた男性によりますと、「1億9000万円はすでに出国した被害者2人が持って行った」ということですが、香港メディアによりますと、日本時間の午前11時前、日本人の男性2人が香港中心部の両替店の前で襲われ、現金約5800万円を奪われたという情報が入ってきています。

羽田の事件との関連は分からないんですがどうみますか？

元埼玉県警・佐々木成三さん：

何かこの事件とも関連性が高いなと思いますね。やはり香港に行った2人と多額の現金が奪われたということ。共通のワードが一致していることが多いので、香港当局と警察が情報共有をしなければいけないと思います。

青井実キャスター：

もう1つ新しい情報で、空港で容疑者が捕らえられたという情報も入っているんですが。

元埼玉県警・佐々木成三さん：

それは、こちらとしても警察の情報は共有しなければいけないことですね。

青井実キャスター：

両替店の前で襲われたあと空港に犯人たちが向かったのか、その辺りもということですよね？

元埼玉県警・佐々木成三さん：

それは僕は可能性低いと思いますので、このグループというのは、数名のグループではなくて多くいるグループの一員が香港にもいるということだと思います。

青井実キャスター：

今後の捜査は、どのようなところがポイントでしょうか?

元埼玉県警・佐々木成三さん：

まずは台東区と羽田の事件を別に考えて、2つの事件を慎重に捜査して、集まった証拠が点になって、それが線になっていくと関連性が出てくると。特に車ですね、犯行に使用した車の押収が必要になってきますので、防犯カメラの捜査から容疑者の浮上は重要になってくると思います。