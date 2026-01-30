グラビアアイドルの東雲うみさんが「ヤングアニマルWeb」（白泉社）のグラビアに登場した。



【写真】あどけないルックスとド迫力ボディで…東雲うみさんがあなたを誘惑？

「フェチの距離」と題して、表情、しぐさ、ボディライン、衣装すべてがフェチのカットを連発。純白ランジェリー、深紅の網タイツ、チェック柄ビキニ、黒のエナメル衣装を着こなす東雲さんはGカップバストと豊満ヒップを見せつけるような過激ポーズを繰り出しています。健康美と背徳感。とにかくフェチ心を刺激する仕上がりとなっています。



【東雲うみさんプロフィール】

しののめうみ 9月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90(G)W59H100 大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラづくりの動画が大人気で、登録者数は116万人。最新情報は公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）