カワイイサイズ感のピックアップトラックが登場！

2026年1月9日から3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、群馬トヨタグループ（GTG）は「ハイラックス チャンプ ショートバージョン」を出展しました。

一見すると日本の軽トラックのようにも見えるこのピックアップトラックですが、いったいどのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ハイラックスチャンプ」カスタム車両です！ 画像で見る（30枚以上）

ベースとなったのは、トヨタが東南アジア地域で販売している「ハイラックス チャンプ」です。

2023年11月にタイで発売されたハイラックス チャンプは、架装の自由度が高いデッキ（荷台）やタフで実用的なつくりが特徴のピックアップトラックであり、現地ではビジネスからプライベートまで幅広く活躍しています。

今回展示されたのは、全長4520mm×全幅1785mm×全高1735mmというボディサイズをもつスーパーショートホイールベース（SSWB）仕様です。

最小回転半径は4.7mと軽自動車並みで、フラットな荷台もふくめて軽トラックのような使い勝手の高さが特徴です。

一方、心臓部に搭載されるのは最高出力150ps／最大トルク400Nmを発揮する2.4リッターのディーゼルエンジンで、軽トラックをはるかに上回るパワフルさを誇ります。組み合わされるトランスミッションは6速ATです。

展示された個体はホワイトのボディにブラックの樹脂パーツという、シンプルかつ道具感のあるスタイリングとなっています。

さらに、車体側面には「上州 倉賀野 四輪駆動車専門店」の文字が見られるほか、昭和レトロ感のあるスタイルで社名や電話番号が記載されているなど、日本の軽トラックのように仕立て上げられているのも特徴です。

そんなハイラックス チャンプ ショートバージョンについて、群馬トヨタグループの担当者は次のように話します。

「タイをはじめとする東南アジアでは、ハイラックス チャンプが軽トラックのように使用されています。

実は、群馬トヨタグループでは（2年前の）東京オートサロン2024でハイラックスチャンプのロングホイールベース仕様を出展しました。

その際にも多くの反響をいただいたのですが、5300mmという全長がネックになっているお客様が少なくありませんでした。

そこで、今回はより日本のお客様にマッチしたスーパーショートホイールベース仕様を出展することとしました。

タイではサイズ感やフォルムがかわいいと評判のスーパーショートホイールベース仕様ですが、日本のお客様からも同様の反響をいただいており、なかには『チョロQみたい』とおっしゃるお客様もいらっしゃいます」

※ ※ ※

タイでは61万5000バーツ（約310万円）で販売されているハイラックス チャンプのスーパーショートホイールベース仕様ですが、日本の公道を走るためのハードルはかなり高いようです。

前出の群馬トヨタグループの担当者は次のように話します。

「残念ながら、ハイラックス チャンプは日本の排ガス規制や安全基準を満たすことができないため、実際に販売することは難しいのが実情です。

ただ、今回の東京オートサロンを経て、ハイラックス チャンプを求める日本のお客様も少なくないとあらためて実感しています。

そのため、群馬トヨタグループでは今後もハイラックス チャンプの国内導入を目指していきたいと考えています」

2026年央には、ハイラックス チャンプと同じ「IMV」シリーズ同様のプラットフォームを持つ「ランドクルーザー FJ」の国内導入が予定されています。

その動向次第では、ハイラックス チャンプの国内導入も前向きに検討されることになるかもしれません。