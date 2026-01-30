ミシュランが示す次世代タイヤの基準

日本ミシュランタイヤは1月29日、ハイグリップスポーツタイヤ「MICHELIN Pilot Sport 5 energy（ミシュラン パイロットスポーツ 5 エナジー）」と、プレミアムコンフォートタイヤ「MICHELIN Primacy 5 energy（ミシュラン プライマシー 5 エナジー）」の2機種を公開しました。

都内で行われた発表会に登壇した日本ミシュランタイヤの須藤元代表取締役社長は、今回登場した新製品について「環境性能と、走る愉しさ・上質さのどちらも妥協しないという、ミシュランが長年追い求めてきた想いをさらに一歩前進させた製品です」と語りました。

同社は「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、2050年までにタイヤを100％持続可能なものにするという高い目標を掲げており、今回の2機種はその戦略を具現化する重要なステップとなります。

スポーツセグメントのミシュラン パイロットスポーツ 5 エナジーは、従来の「パイロットスポーツEV」の後継モデルとして開発されました。スポーツタイヤに求められる卓越したハンドリング性能を維持しながら、低燃費性能、耐摩耗性、そしてウェットグリップ性能を大幅に向上させているのが特徴です。

特に注目すべきは、スポーツタイヤでありながら低燃費性能の最高等級「AAA」を取得したサイズを展開している点です。これにより、航続距離が課題となるBEV（電気自動車）の電費向上はもちろん、ハイブリッド車やガソリン車の燃費改善にも大きく貢献します。

技術面では、センター部に剛性の高い「グリップアダプティブコンパウンド」を、ショルダー部にはエネルギー効率に優れた「エナジーパッシブコンパウンド」を最適配置する「バイ・コンパウンド・テクノロジー」を採用。

これにより、従来品と比較してウェットブレーキ性能を約3.3％向上させるなど、安全性能と環境性能を極めて高い次元で両立させています。

一方、プレミアムコンフォートを担う「プライマシー 5 エナジー」は、「e-プライマシー」の後継として開発され、静粛性と快適性をさらに深化させました。

新製品「パイロットスポーツ 5 エナジー」（左）と「プライマシー 5 エナジー」（右）を披露する日本ミシュランタイヤの須藤元社長（右）とミシュランマン（左）

新世代の合成ゴムを用いた「エナジー パッシブ 2.0 コンパウンド」の採用により、転がり抵抗を低減しつつ、摩耗末期まで高いウェットグリップ性能を維持。従来品比でウェットブレーキ性能を約4.5％向上させています。また、センターの3本のリブに補強を入れてパターンノイズを抑制する「サイレント・リブテクノロジー」を搭載しており、ロードノイズを抑えた上質な車内空間を提供します。

また、デザイン面でも大きな進化を遂げています。ミシュラン独自のサイドウォール加工「フルリングプレミアムタッチ」が両製品に採用されていますが、特にミシュラン パイロットスポーツ 5 エナジーでは、この漆黒の加工をサイドウォールだけでなく、トレッドの“溝底”にまで拡大。光の屈折を制御することで生まれる深い黒が、タイヤ全体の存在感をさらに引き立て、走りだけでなく「魅せる」タイヤとしての完成度を極めています。

※ ※ ※

両製品ともに2026年4月1日より順次発売され、価格はどちらもオープン価格です。

サイズラインナップはパイロットスポーツ 5 エナジーが18インチから21インチの全17サイズ、プライマシー 5 エナジーが16インチから21インチの全21サイズと幅広く設定されました。

トヨタ現行型「プリウス」のサイズでもある「195／50R19」や、レクサス新型「ES」への純正装着が決定している「235／55R19」「235／45R21」といった最新車種のサイズも網羅。

漆黒の輝きを放つデザインは、足元から愛車の高級感を一層演出してくれることでしょう。